Суботина Федосья Липатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суботинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1743
Сын: Суботинъ Егоръ
Отец ребёнка: Суботинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1752
Сын: Суботинъ Антонъ
Отец ребёнка: Суботинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Суботина) Акулина
Отец ребёнка: Суботинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1760
Дочь: (Суботина) Орина
Отец ребёнка: Суботинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1762
Сын: Суботинъ Егоръ
Отец ребёнка: Суботинъ Федоръ