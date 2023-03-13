Суботина Федосья Липатова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина Федосья Липатова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботинъ Федоръ

Рождение ребёнка
1743

Сын: Суботинъ Егоръ

Отец ребёнка: Суботинъ Федоръ

Рождение ребёнка
1752

Сын: Суботинъ Антонъ

Отец ребёнка: Суботинъ Федоръ

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Суботина) Акулина

Отец ребёнка: Суботинъ Федоръ

Рождение ребёнка
1760

Дочь: (Суботина) Орина

Отец ребёнка: Суботинъ Федоръ

Рождение ребёнка
1762

Сын: Суботинъ Егоръ

Отец ребёнка: Суботинъ Федоръ

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