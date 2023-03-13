Суботинъ Федоръ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Суботинъ Никита
Мать: не указана
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1743
Сын: Суботинъ Егоръ
Мать ребёнка: Суботина Федосья Липатова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1752
Сын: Суботинъ Антонъ
Мать ребёнка: Суботина Федосья Липатова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Суботина Федосья Липатова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Орина
Мать ребёнка: Суботина Федосья Липатова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Суботинъ Егоръ
Мать ребёнка: Суботина Федосья Липатова
Бракосочетание
Неизвестно