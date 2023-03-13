Суботинъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботинъ Федоръ

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Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Суботинъ Никита

Мать: не указана

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1743

Сын: Суботинъ Егоръ

Мать ребёнка: Суботина Федосья Липатова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1752

Сын: Суботинъ Антонъ

Мать ребёнка: Суботина Федосья Липатова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Суботина Федосья Липатова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Орина

Мать ребёнка: Суботина Федосья Липатова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Суботинъ Егоръ

Мать ребёнка: Суботина Федосья Липатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Федосья Липатова

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