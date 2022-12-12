Старкина (Абрамова) Агриппина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: Мария Архиповна
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Ульяновская обл., Россия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Благова Антонина Архиповна
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Курлыкова Елена Архиповна
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Рождение ребёнка
27.04.1929
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Россия
Рождение ребёнка
20.11.1932
Сын: Старкин Николай Архипович
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1935
Сын: Старкин Василий Архипович
Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно