Старкина (Абрамова) Агриппина Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкина (Абрамова) Агриппина Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: Мария Архиповна

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Старкин Виктор Архипович

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Ульяновская обл., Россия
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Благова Антонина Архиповна

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Курлыкова Елена Архиповна

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Рождение ребёнка
27.04.1929

Сын: Старкин Иван Архипович

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Россия
Рождение ребёнка
20.11.1932

Сын: Старкин Николай Архипович

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Никитино, Николаевский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Старкин Василий Архипович

Отец ребёнка: Старкин Архип Яковлевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старкин Архип Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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