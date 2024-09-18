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Рогалев Яков Прокопьевич

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Рогалев Прокопий Петрович

Мать: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рогалев Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
06.10.1876

Жена: Рогалева (Фофанова) Анна Михайловна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1877

Сын: Рогалев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Рогалева (Фофанова) Анна Михайловна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
07.01.1881

Жена: Рогалева (Михеева) Ефросинья Семёновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Чумова (Рогалева) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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