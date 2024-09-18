Рогалев Яков Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Рогалев Прокопий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
06.10.1876
Рождение ребёнка
01.03.1877
Сын: Рогалев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Рогалева (Фофанова) Анна Михайловна
Бракосочетание
07.01.1881
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Чумова (Рогалева) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно