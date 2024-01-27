(Захарова) Лидия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Захаров Михаил
Мать: ?
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колмогоров Михаил
Упоминание
Неизвестно
Жили с мужем скромно. Вероятно не хотели что бы кто то знал что они с зажиточной семьи.
Смерть
Неизвестно