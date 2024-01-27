(Захарова) Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Захарова) Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Захаров Михаил

Мать: ?

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмогоров Михаил

Упоминание
Неизвестно
Жили с мужем скромно. Вероятно не хотели что бы кто то знал что они с зажиточной семьи.
Смерть
Неизвестно
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