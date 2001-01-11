Меженова Марина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меженова Марина Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бакулин Геннадий Алексеевич

Мать: Меринова Татьяна Робертовна

Рождение ребёнка
28.05.1995

Дочь: Пелих Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Пелих Георгий Юрьевич

Рождение ребёнка
11.01.2001 ст.

Сын: Меженов Максим Юрьевич

Отец ребёнка: Меженов Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
11.08.2009

Сын: Меженов Данил Юрьевич

Отец ребёнка: Меженов Юрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меженов Юрий Васильевич

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