Меженова Марина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.05.1995
Дочь: Пелих Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Пелих Георгий Юрьевич
Рождение ребёнка
11.01.2001 ст.
Отец ребёнка: Меженов Юрий Васильевич
Рождение ребёнка
11.08.2009
Отец ребёнка: Меженов Юрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно