von Delwig (von Tödwen) Anna Ewertsdotter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Delwig (von Tödwen) Anna Ewertsdotter

Место рождения

-

Дата рождения

Около 1480

Дата смерти

Около 1528

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1470 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1480

Отец: не указан

Мать: не указана

-
Бракосочетание
1508

Муж: Von Delwig Ewert II Ewertsson

Puoliso: Ewert von Delwig (Delwig), I
Бракосочетание
1508

Муж: Von Delwig Ewert II Ewertsson

Puoliso: Ewert von Delwig (o.s. Delwig), I
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Delwig Auf Toal Ewert

Отец ребёнка: Von Delwig Ewert II Ewertsson

Работа или профессия
Неизвестно
married 1503
Смерть
Около 1528
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