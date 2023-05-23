von Delwig (von Tödwen) Anna Ewertsdotter
Место рождения-
Дата рожденияОколо 1480
Дата смертиОколо 1528
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1508
Puoliso: Ewert von Delwig (Delwig), I
Бракосочетание
1508
Puoliso: Ewert von Delwig (o.s. Delwig), I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Delwig Auf Toal Ewert
Отец ребёнка: Von Delwig Ewert II Ewertsson
Работа или профессия
Неизвестно
married 1503
Смерть
Около 1528
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