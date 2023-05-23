von Delwig Ewert II Ewertsson
Место рожденияKanckas, Masku, Finalnd
Дата рожденияДо 1470
Дата смерти1554
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1508
Puoliso: Ewert von Delwig (Delwig), I
Бракосочетание
1508
Puoliso: Ewert von Delwig (o.s. Delwig), I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Delwig Auf Toal Ewert
Мать ребёнка: Von Delwig Anna Ewertsdotter
Работа или профессия
Неизвестно
Ordensritter
Смерть
1554
Toal, Estonia