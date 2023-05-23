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von Delwig Ewert II Ewertsson

Место рождения

Kanckas, Masku, Finalnd

Дата рождения

До 1470

Дата смерти

1554

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1480 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1470

Отец: не указан

Мать: не указана

Kanckas, Masku, Finalnd
Бракосочетание
1508

Жена: Von Delwig Anna Ewertsdotter

Puoliso: Ewert von Delwig (Delwig), I
Бракосочетание
1508

Жена: Von Delwig Anna Ewertsdotter

Puoliso: Ewert von Delwig (o.s. Delwig), I
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Delwig Auf Toal Ewert

Мать ребёнка: Von Delwig Anna Ewertsdotter

Работа или профессия
Неизвестно
Ordensritter
Смерть
1554
Toal, Estonia
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