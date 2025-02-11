Афимья Спиридоновна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Афимья Спиридоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Дети
Анисья Николаевна1833 г.р.
Слугин Игнатий Николаевич1842 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анисья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Слугин Игнатий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Сын: Слугин Иван Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванович

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

25

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

24

Смерть
Неизвестно

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