Афимья Спиридоновна
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
Дети
Анисья Николаевна1833 г.р.
Слугин Игнатий Николаевич1842 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анисья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Иванович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Слугин Игнатий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Слугин Иван Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванович
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно