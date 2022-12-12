Кедров Аристарх Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кедров Аристарх Павлович

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Место рождения

Хилково, Умётский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

19.04.1868

Дата смерти

25.01.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Хилково, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1886 по 1890
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1891 по 1897
с. Чернавка, Уметский р-н, Тамбовский р-н.
Место жительства
С 1897 по 1922
с. Несвитское, Уметский р-н, Тамбовский р-н.
Место жительства
С 1922 по 1929
Верхнеспасское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1944 по 1954
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
25.01.1954
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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