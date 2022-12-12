Кедров Аристарх Павлович
Место рождения
Дата рождения19.04.1868
Дата смерти25.01.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1886 по 1890
Место жительства
С 1891 по 1897
с. Чернавка, Уметский р-н, Тамбовский р-н.
Место жительства
С 1897 по 1922
с. Несвитское, Уметский р-н, Тамбовский р-н.
Место жительства
С 1922 по 1929
Верхнеспасское, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
С 1944 по 1954
Смерть
25.01.1954