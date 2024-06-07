Байдина Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байдина Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байдин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Байдина Мария Степановна

Отец ребёнка: Байдин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1772

Сын: Байдин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Байдин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Байдин Михаил Степанович

Отец ребёнка: Байдин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Байдина Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Байдин Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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