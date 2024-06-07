Байдина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Байдина Мария Степановна
Отец ребёнка: Байдин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1772
Сын: Байдин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Байдин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Байдин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Байдина Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Байдин Степан Иванович
Смерть
Неизвестно