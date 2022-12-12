Гуселетова Варвара Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Варвара Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Гуселетов Александр Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Борисович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Гуселетов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гуселетов Иван Борисович

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Иван Борисович

Смерть
Неизвестно
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