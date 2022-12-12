Гуселетова Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гуселетов Александр Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Борисович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Гуселетов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гуселетов Иван Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно