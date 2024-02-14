Макальский (Татисмович) Хая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макальский Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макальский Павел
Рождение ребёнка
09.07.1927
Дочь: Кондакова (Макальская) Раиса
Отец ребёнка: Макальский Павел
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Черепков (Макальская) Элла
Отец ребёнка: Макальский Павел
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Лихтарников (Макальская) Сима
Отец ребёнка: Макальский Павел
Смерть
Неизвестно