Оладейникова (Баженова) Марфа Алексеевна
Место рождения
Дата рождения01.07.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1884 ст.
Отец: Баженов Алексей
Рождение ребёнка
1906
Сын: Оладейников Леонид Петрович
Отец ребёнка: Оладейников Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Оладейникова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Оладейников Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Оладейникова Антонина Петровна
Отец ребёнка: Оладейников Петр Андреевич
Рождение ребёнка
05.07.1922
Сын: Оладейников Петр Петрович
Отец ребёнка: Оладейников Петр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оладейникова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Оладейников Петр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно