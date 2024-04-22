Оладейникова (Баженова) Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оладейникова (Баженова) Марфа Алексеевна

Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

01.07.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1884 ст.

Отец: Баженов Алексей

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Оладейников Леонид Петрович

Отец ребёнка: Оладейников Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Оладейникова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Оладейников Петр Андреевич

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Оладейникова Антонина Петровна

Отец ребёнка: Оладейников Петр Андреевич

Рождение ребёнка
05.07.1922

Сын: Оладейников Петр Петрович

Отец ребёнка: Оладейников Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оладейникова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Оладейников Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оладейников Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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