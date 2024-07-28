Деева Праскева Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1876
Рождение ребёнка
27.01.1879
Дочь: Ефремова Анна Косьмина
Отец ребёнка: Ефремов Косьма Герасимович
Рождение ребёнка
30.06.1883
Дочь: Ефремова Евдокия Косьмина
Отец ребёнка: Ефремов Косьма Герасимович
Рождение ребёнка
05.01.1885
Сын: Ефремов Иван Косьма
Отец ребёнка: Ефремов Косьма Герасимович
Рождение ребёнка
23.07.1887
Дочь: Ефремова Июлия Косьмина
Отец ребёнка: Ефремов Косьма Герасимович
Рождение ребёнка
23.07.1887
Дочь: Ефремова Мария Косьмина
Отец ребёнка: Ефремов Косьма Герасимович