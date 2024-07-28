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Деева Праскева Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1876

Муж: Ефремов Косьма Герасимович

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.01.1879

Дочь: Ефремова Анна Косьмина

Отец ребёнка: Ефремов Косьма Герасимович

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
30.06.1883

Дочь: Ефремова Евдокия Косьмина

Отец ребёнка: Ефремов Косьма Герасимович

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
05.01.1885

Сын: Ефремов Иван Косьма

Отец ребёнка: Ефремов Косьма Герасимович

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.07.1887

Дочь: Ефремова Июлия Косьмина

Отец ребёнка: Ефремов Косьма Герасимович

Богословка, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
23.07.1887

Дочь: Ефремова Мария Косьмина

Отец ребёнка: Ефремов Косьма Герасимович

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