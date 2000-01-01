Гусельников Виктор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1942
Отец: Гусельников Федор Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1968
Дочь: Гусельникова Инна Викторовна
Мать ребёнка: Прожега Любовь Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Андрей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Андрей Викторович
Мать ребёнка: не указана