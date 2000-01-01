Гусельников Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусельников Виктор Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1942

Отец: Гусельников Федор Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1968

Дочь: Гусельникова Инна Викторовна

Мать ребёнка: Прожега Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Андрей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Андрей Викторович

Мать ребёнка: не указана

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