Гусельников Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1907
Дата смерти08.01.1990
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1907
Отец: Гусельников Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1936
Дочь: Гусельникова Людмила Фёдоровна
Мать ребёнка: Дранишникова Любовь Корниловна
Рождение ребёнка
06.02.1942
Сын: Гусельников Виктор Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Младенцем Умер
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Младенцем Умер
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Валерий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусельникова Раиса Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.01.1990