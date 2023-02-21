Гусельников Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусельников Федор Михайлович

Гусельников Федор Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1907

Дата смерти

08.01.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1907

Отец: Гусельников Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1936

Дочь: Гусельникова Людмила Фёдоровна

Мать ребёнка: Дранишникова Любовь Корниловна

Рождение ребёнка
06.02.1942

Сын: Гусельников Виктор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Младенцем Умер

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Младенцем Умер

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Валерий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусельникова Раиса Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
08.01.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close