Колосова Параскева Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Параскева Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Колосов Илиодор Николаевич

Отец ребёнка: Колосов Николай Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1909

Сын: Колосов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Колосов Николай Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1912

Сын: Колосов Ефимий Николаевич

Отец ребёнка: Колосов Николай Фёдорович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Колосов Николай Фёдорович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Николай Фёдорович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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