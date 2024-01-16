Колосова Параскева Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Колосов Илиодор Николаевич
Отец ребёнка: Колосов Николай Фёдорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Колосов Николай Фёдорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1912
Сын: Колосов Ефимий Николаевич
Отец ребёнка: Колосов Николай Фёдорович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Колосов Николай Фёдорович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно