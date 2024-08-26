Некрасова (Меньшуткина) Елизавета Козминична
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.09.1898 ст.
Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 447, Л.128.
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Некрасова) Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Некрасов Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Некрасов Иван Андрианович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Некрасов Иван Андрианович
Смерть
Неизвестно