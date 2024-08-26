Некрасова (Меньшуткина) Елизавета Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Меньшуткина) Елизавета Козминична

Место рождения

Колодинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Колодинское, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
Неизвестно
Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
28.09.1898 ст.

Муж: Некрасов Иван Андрианович

Фонд № 29. Оп.39 т. 1. Д. 447, Л.128.
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Некрасова) Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Андрианович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Некрасов Яков Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Андрианович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Некрасов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Андрианович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1914

Сын: Некрасов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Андрианович

Филимоновская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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