Мухин Петр Трубач, Попечитель Школы Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Бракосочетание
23.01.1895
м. 29 ж 23
Рождение ребёнка
10.03.1896
Дочь: Анастасия Петрова
Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.1897
Сын: Мухин Яков Петров
Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна
Рождение ребёнка
19.07.1899
Сын: Мухин Илья Петров
Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна
Рождение ребёнка
06.09.1901
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1905
Дочь: Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна
Рождение ребёнка
11.12.1906
Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна
Смерть
Неизвестно