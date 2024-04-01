Мухин Петр Трубач, Попечитель Школы Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Петр Трубач, Попечитель Школы Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Мухин Стефан Уряд. Ст. Полуденной Васильев

Мать: Мухина Матрона Петровна

Бракосочетание
23.01.1895

Жена: Мухина Феврония Николаевна

м. 29 ж 23
Рождение ребёнка
10.03.1896

Дочь: Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна

Рождение ребёнка
20.10.1897

Сын: Мухин Яков Петров

Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна

Рождение ребёнка
19.07.1899

Сын: Мухин Илья Петров

Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна

Рождение ребёнка
06.09.1901

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна

Рождение ребёнка
09.03.1905

Дочь: Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.1906

Сын: Мухин Александр Петров

Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Мухин Василий Петрович

Мать ребёнка: Мухина Феврония Николаевна

Смерть
Неизвестно
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