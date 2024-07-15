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Демяненко Емельян Лукьянович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

04.08.1873 ст.

Дата смерти

23.11.1882 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1873 ст.

Отец: Демяненко Лукьян Игнатьевич

Мать: Демяненко Мария Сергеевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X1-9?i=561&cc=3511744
Крещение
05.08.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
23.11.1882 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от паралича
Похороны
25.11.1882 ст.
на отведенном кладбище

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