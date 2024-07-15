Демяненко Емельян Лукьянович
Место рождения
Дата рождения04.08.1873 ст.
Дата смерти23.11.1882 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1873 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7X1-9?i=561&cc=3511744
Крещение
05.08.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
23.11.1882 ст.
Причина смерти: от паралича
Похороны
25.11.1882 ст.
на отведенном кладбище