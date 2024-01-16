Малыгин Егор Антипович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Матрона (Матрёна) Егоровна
Мать ребёнка: Малыгина Гликерия Ильинична
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение
1802
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагея Егоровна
Мать ребёнка: Малыгина Гликерия Ильинична
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Параскева Егоровна
Мать ребёнка: Малыгина Гликерия Ильинична
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Меланья Егоровна
Мать ребёнка: Малыгина Гликерия Ильинична
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Малыгина Гликерия Ильинична
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1845
Сын: Малыгин Василий Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Малыгина Гликерия Ильинична
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно