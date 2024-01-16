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Малыгин Егор Антипович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Матрона (Матрёна) Егоровна

Мать ребёнка: Малыгина Гликерия Ильинична

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение
1802

Отец: Малыгин Антип Антропович

Мать: Малыгина Васса Тимофеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагея Егоровна

Мать ребёнка: Малыгина Гликерия Ильинична

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Параскева Егоровна

Мать ребёнка: Малыгина Гликерия Ильинична

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Меланья Егоровна

Мать ребёнка: Малыгина Гликерия Ильинична

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Малыгина Гликерия Ильинична

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1845

Сын: Малыгин Василий Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Малыгина Гликерия Ильинична

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Гликерия Ильинична

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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