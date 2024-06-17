Соц Ксения Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соц Сидор Кириллович
Рождение ребёнка
20.12.1866
Дочь: (Соц) Ульяна Исидоровна
Отец ребёнка: Соц Сидор Кириллович
Рождение ребёнка
01.12.1869
Дочь: (Соц) Варвара Исидоровна
Отец ребёнка: Соц Сидор Кириллович
Рождение ребёнка
06.06.1873
Сын: Соц-Войтович Федор Исидорович
Отец ребёнка: Соц Сидор Кириллович
Рождение ребёнка
12.02.1877
Дочь: (Соц) Федора Исидоровна
Отец ребёнка: Соц Сидор Кириллович
Рождение ребёнка
02.09.1879
Дочь: (Соц) Ксения Исидоровна
Отец ребёнка: Соц Сидор Кириллович
Рождение ребёнка
16.07.1881
Сын: Соц Илья Исидорович
Отец ребёнка: Соц Сидор Кириллович