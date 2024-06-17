Соц Ксения Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соц Ксения Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соц Сидор Кириллович

Рождение ребёнка
20.12.1866

Дочь: (Соц) Ульяна Исидоровна

Отец ребёнка: Соц Сидор Кириллович

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.12.1869

Дочь: (Соц) Варвара Исидоровна

Отец ребёнка: Соц Сидор Кириллович

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.06.1873

Сын: Соц-Войтович Федор Исидорович

Отец ребёнка: Соц Сидор Кириллович

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
12.02.1877

Дочь: (Соц) Федора Исидоровна

Отец ребёнка: Соц Сидор Кириллович

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.09.1879

Дочь: (Соц) Ксения Исидоровна

Отец ребёнка: Соц Сидор Кириллович

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.07.1881

Сын: Соц Илья Исидорович

Отец ребёнка: Соц Сидор Кириллович

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

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