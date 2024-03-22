Марья Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Савельева

Место рождения

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1723

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1721 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Столбецкое, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Иконниковъ Андрей

Отец ребёнка: Федотъ Алексеевъ

Васильевской Гальянихи тожъ
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья Федотова

Отец ребёнка: Федотъ Алексеевъ

Васильевской Гальянихи тожъ
Рождение ребёнка
1753

Сын: Емельянъ Федотовъ

Отец ребёнка: Федотъ Алексеевъ

Васильевской Гальянихи тожъ
Рождение ребёнка
1755

Сын: Яковъ Федотовъ

Отец ребёнка: Федотъ Алексеевъ

Васильевской Гальянихи тожъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотъ Алексеевъ

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