Марья Савельева
Место рождения
Дата рождения1723
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1746
Сын: Иконниковъ Андрей
Отец ребёнка: Федотъ Алексеевъ
Васильевской Гальянихи тожъ
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья Федотова
Отец ребёнка: Федотъ Алексеевъ
Васильевской Гальянихи тожъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Емельянъ Федотовъ
Отец ребёнка: Федотъ Алексеевъ
Васильевской Гальянихи тожъ
Рождение ребёнка
1755
Сын: Яковъ Федотовъ
Отец ребёнка: Федотъ Алексеевъ
Васильевской Гальянихи тожъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федотъ Алексеевъ