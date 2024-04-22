Беликова (Хныкина) Мария Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликова (Хныкина) Мария Трофимовна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1769

Дата смерти

1803

Пол

Женский

Отец

1743 г.р.

Мать

1754 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Хныкин Трофим Александрович

Мать: Хныкина Матрена Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1794

Муж: не указан

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 1: запись о браке №5, метрическая книга за 1794 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Иван Репин и Меркул Меньши... Показать все
Смерть
1803
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
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