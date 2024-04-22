Беликова (Хныкина) Мария Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смерти1803
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Бракосочетание
1794
Брак 1: запись о браке №5, метрическая книга за 1794 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья 1: Поручители: Иван Репин и Меркул Меньши... Показать все
Смерть
1803