Зеленцова (Махалкина) Александра Яковлевна
Место рожденияИгумново
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Махалкин Яков Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Зеленцов Николай Моисеевич
Рождение ребёнка
01.03.1908 ст.
Сын: Зеленцов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Зеленцов Николай Моисеевич
Смерть
Неизвестно