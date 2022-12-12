Миронова Ядвига Брониславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1969
Сын: Миронов Александр Альбертович
Отец ребёнка: Миронов Альберт Васильевич
Кулига, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.05.1980
Дочь: Семенчук Валентина Альбертовна
Отец ребёнка: Миронов Альберт Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багрецова Елена Альбертовна
Отец ребёнка: Миронов Альберт Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюкина Татьяна Альбертовна
Отец ребёнка: Миронов Альберт Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно