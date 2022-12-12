Миронова Ядвига Брониславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Ядвига Брониславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.?

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1969

Сын: Миронов Александр Альбертович

Отец ребёнка: Миронов Альберт Васильевич

Кулига, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.05.1980

Дочь: Семенчук Валентина Альбертовна

Отец ребёнка: Миронов Альберт Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багрецова Елена Альбертовна

Отец ребёнка: Миронов Альберт Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюкина Татьяна Альбертовна

Отец ребёнка: Миронов Альберт Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Альберт Васильевич

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