Миронов Альберт Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1969
Сын: Миронов Александр Альбертович
Мать ребёнка: Миронова Ядвига Брониславовна
Кулига, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.05.1980
Дочь: Семенчук Валентина Альбертовна
Мать ребёнка: Миронова Ядвига Брониславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багрецова Елена Альбертовна
Мать ребёнка: Миронова Ядвига Брониславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюкина Татьяна Альбертовна
Мать ребёнка: Миронова Ядвига Брониславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно