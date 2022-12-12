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Миронов Альберт Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1969

Сын: Миронов Александр Альбертович

Мать ребёнка: Миронова Ядвига Брониславовна

Кулига, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.05.1980

Дочь: Семенчук Валентина Альбертовна

Мать ребёнка: Миронова Ядвига Брониславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багрецова Елена Альбертовна

Мать ребёнка: Миронова Ядвига Брониславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюкина Татьяна Альбертовна

Мать ребёнка: Миронова Ядвига Брониславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Ядвига Брониславовна

Смерть
Неизвестно
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