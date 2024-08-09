Илья Игнатьев
Место рожденияВасильково
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Игнатий Юрьев Егоров
Мать: Дарья Панкратова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1765
Сын: Василий Ильин
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ксения Ильина
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акилина Ильина
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Елена Ильина
Мать ребёнка: Дарья Васильева
Смерть
Неизвестно