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Илья Игнатьев

Место рождения

Васильково

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Игнатий Юрьев Егоров

Мать: Дарья Панкратова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1765

Сын: Василий Ильин

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Екатерина Ильина

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ксения Ильина

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акилина Ильина

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Елена Ильина

Мать ребёнка: Дарья Васильева

Смерть
Неизвестно

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