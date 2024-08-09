Дарья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илья Игнатьев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Василий Ильин

Отец ребёнка: Илья Игнатьев

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Илья Игнатьев

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ксения Ильина

Отец ребёнка: Илья Игнатьев

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Акилина Ильина

Отец ребёнка: Илья Игнатьев

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Елена Ильина

Отец ребёнка: Илья Игнатьев

Смерть
Неизвестно

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