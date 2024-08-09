Дарья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илья Игнатьев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Василий Ильин
Отец ребёнка: Илья Игнатьев
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Илья Игнатьев
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ксения Ильина
Отец ребёнка: Илья Игнатьев
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Акилина Ильина
Отец ребёнка: Илья Игнатьев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Елена Ильина
Отец ребёнка: Илья Игнатьев
Смерть
Неизвестно