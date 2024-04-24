Сухова (Заремба) Гликерия (Лукерья) Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухова (Заремба) Гликерия (Лукерья) Егоровна (Георгиевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Заремба Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухов Василий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сухова) Христина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сухова) Ольга

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.1896

Дочь: Ильина (Сухова) Елена Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сухов Александр Максимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новокаменево, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Сухов Павел

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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