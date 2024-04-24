Сухова (Заремба) Гликерия (Лукерья) Егоровна (Георгиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Заремба Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сухов Василий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сухова) Христина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сухова) Ольга
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1896
Дочь: Ильина (Сухова) Елена Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1903
Сын: Сухов Александр Максимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новокаменево, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сухов Павел
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно