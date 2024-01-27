Нешта Тихон
Место рожденияУкраинская ССР, Черниговская обл., Прилукский р-н, с. Рибцы
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Украинская ССР, Черниговская обл., Прилукский р-н, с. Рибцы
Рождение ребёнка
1909
Черниговская обл. с.Рывцы
Рождение ребёнка
08.08.1913
Украинская ССР, Черниговская обл., Прилукский р-н, с. Рибцы
Смерть
Неизвестно