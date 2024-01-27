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Нешта Тихон

Место рождения

Украинская ССР, Черниговская обл., Прилукский р-н, с. Рибцы

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Украинская ССР, Черниговская обл., Прилукский р-н, с. Рибцы
Рождение ребёнка
1909

Сын: Нешта Семен Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Черниговская обл. с.Рывцы
Рождение ребёнка
08.08.1913

Сын: Нешта Сергей Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Украинская ССР, Черниговская обл., Прилукский р-н, с. Рибцы
Смерть
Неизвестно
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