Лахтадырь Ефим Максимович
Место рождения
Дата рождения20.01.1846 ст.
Дата смерти1888 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1871 ст.
Сын: Лахтадырь Косьма Евфимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Лахтадырь Терентий Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1888 ст.