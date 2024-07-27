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Лахтадырь Ефим Максимович

Место рождения

Боярка, Київська область

Дата рождения

20.01.1846 ст.

Дата смерти

1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Боярка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лахтадырь (Иванчук) Ольга Яковлева

Рождение ребёнка
01.07.1871 ст.

Сын: Лахтадырь Косьма Евфимович

Мать ребёнка: не указана

Боярка, Київська область
Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Лахтадырь Терентий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Боярка, Київська область
Смерть
1888 ст.
Боярка, Київська область

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