Блинникова (Димова) Аграфена Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Димов Спиридон Якимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Блинникова) Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Блинников Федор Михайлович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Блинников Федор Михайлович
Смерть
После 1782