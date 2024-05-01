Блинникова (Димова) Аграфена Спиридоновна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Блинникова (Димова) Аграфена Спиридоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Димов Спиридон Якимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинников Федор Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Блинникова) Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Блинников Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Блинников Иван Федорович

Отец ребёнка: Блинников Федор Михайлович

Смерть
После 1782

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