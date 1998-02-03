Урусова (Пузырева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Пузырева) Валентина

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Место рождения

Больше-Пузырева, Туринский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

10.02.1925

Дата смерти

03.02.1998

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1925

Отец: Пузырев Марк

Мать: Пузырева Ирина

Больше-Пузырева, Туринский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Урусова, Туринский, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урусов Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
03.02.1998
Туринск, Туринский, Свердловская область
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