Урусова (Пузырева) Валентина
Место рождения
Дата рождения10.02.1925
Дата смерти03.02.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1925
Отец: Пузырев Марк
Мать: Пузырева Ирина
Рождение ребёнка
24.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Урусова, Туринский, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Урусов Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
03.02.1998
Туринск, Туринский, Свердловская область