Гогаринова Аксинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1842
Сын: Гогаринов Иван Филиппович
Отец ребёнка: Гогаринов Филип Гаврилович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Гогаринов Филип Гаврилович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Гогаринов Филип Гаврилович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Вера Андреевна
Отец ребёнка: Гогаринов Филип Гаврилович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Федосья Андреевна
Отец ребёнка: Гогаринов Филип Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно