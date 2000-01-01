Гогаринова Аксинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Аксинья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1842

Сын: Гогаринов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Гогаринов Филип Гаврилович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Гогаринов Филип Гаврилович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Гогаринов Филип Гаврилович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Вера Андреевна

Отец ребёнка: Гогаринов Филип Гаврилович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Федосья Андреевна

Отец ребёнка: Гогаринов Филип Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Филип Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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