Ушакова (Лысенко) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова (Лысенко) Нина Григорьевна

Место рождения

станица Марьянская, Краснодарский край

Дата рождения

12.05.1923

Дата смерти

21.08.2002

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1923

Отец: Лысенко Григорий Васильевич

Мать: Лысенко (Шевцова) Софья Кондратьевна

Бракосочетание
08.03.1946

Муж: Ушаков Иван Павлович

Рождение ребёнка
24.12.1946

Дочь: Красникова Валентина (Ушакова) Ивановна

Отец ребёнка: Ушаков Иван Павлович

Рождение ребёнка
28.10.1949

Сын: Ушаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Ушаков Иван Павлович

Смерть
21.08.2002

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