Ушакова (Лысенко) Нина Григорьевна
Место рождениястаница Марьянская, Краснодарский край
Дата рождения12.05.1923
Дата смерти21.08.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1923
Бракосочетание
08.03.1946
Муж: Ушаков Иван Павлович
Рождение ребёнка
24.12.1946
Дочь: Красникова Валентина (Ушакова) Ивановна
Отец ребёнка: Ушаков Иван Павлович
Рождение ребёнка
28.10.1949
Сын: Ушаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Ушаков Иван Павлович
Смерть
21.08.2002