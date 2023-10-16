мама
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1814
Сын: Крутских Семен Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Крутских) Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1821
Сын: Крутских Нефид?? Алексеевич
Отец ребёнка: не указан