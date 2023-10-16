мама — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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мама

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крутских Егор Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1814

Сын: Крутских Семен Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Крутских) Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1821

Сын: Крутских Нефид?? Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

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