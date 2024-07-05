Сачков Иоанн Алексеевич 12.03.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Иоанн Алексеевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

12.03.1905

Дата смерти

28.05.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1905

Отец: Сачков Алексей Спиридонович

Мать: Сачкова(Якунина) (Зуйкова) Пелагея Антоновна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
13.03.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 3об.-4 | Восприемники: Того же села кр. Василий Дмитриев Ключников и солдатка Екатерина Сачкова
Смерть
28.05.1905
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 23об.-24

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