Сачков Иоанн Алексеевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения12.03.1905
Дата смерти28.05.1905
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1905
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
13.03.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 3об.-4 | Восприемники: Того же села кр. Василий Дмитриев Ключников и солдатка Екатерина Сачкова
Смерть
28.05.1905
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 23об.-24