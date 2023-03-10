Кузьменко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьменко Иван

Кузьменко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рубёжинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рубёжинское, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Рубежинское

Мы используем куки для улучшения работы сайта.