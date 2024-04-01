Паутова (Молоткова) Любовь Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паутова (Молоткова) Любовь Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молотков Илья Казак Р.Кривоозерной Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1835

Муж: Паутов Михаил Петров

Рождение ребёнка
10.12.1836

Дочь: (Паутова) Анна Михайлова

Отец ребёнка: Паутов Михаил Петров

Смерть
Неизвестно

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