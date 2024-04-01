Паутова (Молоткова) Любовь Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молотков Илья Казак Р.Кривоозерной Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1835
Муж: Паутов Михаил Петров
Рождение ребёнка
10.12.1836
Дочь: (Паутова) Анна Михайлова
Отец ребёнка: Паутов Михаил Петров
Смерть
Неизвестно