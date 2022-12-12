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Светков Марк Валерьевич
Светков Марк Валерьевич
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Место рождения
Березники
, город Березники, Пермский край
Дата рождения
03.01.1972
Пол
Мужской
Отец
Светков Валерий Павлович
1946 г.р.
Мать
Светкова (Кучина) Галина Борисовна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1972
Отец:
Светков Валерий Павлович
Мать:
Светкова Галина Борисовна
Березники
, город Березники, Пермский край
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