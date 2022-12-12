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Светков Марк Валерьевич

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Место рождения

Березники, город Березники, Пермский край

Дата рождения

03.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1972

Отец: Светков Валерий Павлович

Мать: Светкова Галина Борисовна

Березники, город Березники, Пермский край
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