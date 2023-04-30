Солонина Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
16.04.1907
Дочь: Комкова Агафья Владимировна
Отец ребёнка: Солонин Владимир Васильевич
Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение - Страница 75 - Ф. 590 Оп. 12 Д. 221 590 12 Метрическая книга Николаевской церкви села Запрудье Меленковского уезда за 1905-1909 годы (части о родившихся). Крестные Илья Васильевич Солонин и ... Показать все
Смерть
Неизвестно