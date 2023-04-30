Солонина Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солонина Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1907

Дочь: Комкова Агафья Владимировна

Отец ребёнка: Солонин Владимир Васильевич

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение - Страница 75 - Ф. 590 Оп. 12 Д. 221 590 12 Метрическая книга Николаевской церкви села Запрудье Меленковского уезда за 1905-1909 годы (части о родившихся). Крестные Илья Васильевич Солонин и ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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