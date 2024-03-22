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Солонин Владимир Васильевич

Место рождения

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Солонин Василий Андреевич

Мать: Солонина Пелагея Куприяновна

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
16.04.1907

Дочь: Комкова Агафья Владимировна

Мать ребёнка: Солонина Александра Павловна

Зимницы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Крещение - Страница 75 - Ф. 590 Оп. 12 Д. 221 590 12 Метрическая книга Николаевской церкви села Запрудье Меленковского уезда за 1905-1909 годы (части о родившихся). Крестные Илья Васильевич Солонин и ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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