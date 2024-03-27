Рустямова (Рустямова) Сажида (Саджида) Диндаровна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1895
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Рустямов Спартак Давлетович
Отец ребёнка: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фиягуль Давлетовна
Отец ребёнка: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рустямов Мират Давлетович
Отец ребёнка: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990
Причина смерти: Болезнь