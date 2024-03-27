Рустямова (Рустямова) Сажида (Саджида) Диндаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямова (Рустямова) Сажида (Саджида) Диндаровна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1895

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1939

Сын: Рустямов Спартак Давлетович

Отец ребёнка: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фиягуль Давлетовна

Отец ребёнка: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рустямов Мират Давлетович

Отец ребёнка: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рустямов Давлет (Давлетша) Фаттахович

Смерть
1990
Причина смерти: Болезнь
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