Игнатьева (Чистякова) Фекла Макарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Чистякова) Фекла Макарьевна

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Место рождения

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

17.09.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1886 ст.

Отец: Чистяков Макарий Власович

Мать: Чистякова Матрона Осиповна

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.11.1904

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
12.01.1906 ст.

Муж: Игнатьев Иван Игнатьевич

Заборье, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.02.1911 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.?.1916 ст.

Сын: Игнатьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
17.06.1920

Сын: Игнатьев Иван Иванович

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.06.1927

Дочь: Цветкова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Крылова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич

Осипиха, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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