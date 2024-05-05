Игнатьева (Чистякова) Фекла Макарьевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1886 ст.
Рождение ребёнка
22.11.1904
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Бракосочетание
12.01.1906 ст.
Заборье, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
03.02.1911 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.?.1916 ст.
Сын: Игнатьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.06.1920
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.06.1927
Дочь: Цветкова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Крылова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Игнатьев Иван Игнатьевич
Смерть
Неизвестно