Кушнаренко (Ковалева) Александра Семеновна
женский, родилась 09.05.1903 ст., Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецКовалев Семен Егорович01.09.1868 ст. г.р.
МатьКовалева (Артемьева) Анна Яковлевна02.09.1869 ст. г.р.
Супруги
Кушнаренко ВасилийНеизвестно г.р.
Дети
Кушнаренко Надежда ВасильевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1903 ст.
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кушнаренко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушнаренко Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Кушнаренко Василий
Восприемник
04.10.1919
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Восприемники: Федор Корнилович Кузьмин и Анна Ивановна Емельянова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1080, стр. 106