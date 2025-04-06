Кушнаренко (Ковалева) Александра Семеновна 09.05.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кушнаренко (Ковалева) Александра Семеновна

Автор
АБ
Борисенкова А.

женский, родилась 09.05.1903 ст., Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Ковалев Семен Егорович01.09.1868 ст. г.р.
Мать
Ковалева (Артемьева) Анна Яковлевна02.09.1869 ст. г.р.
Супруги
Кушнаренко ВасилийНеизвестно г.р.
Дети
Кушнаренко Надежда ВасильевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1903 ст.

Отец: Ковалев Семен Егорович

Мать: Ковалева (Артемьева) Анна Яковлевна

Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники: Федор Корнилович Кузьмин и Анна Ивановна Емельянова ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1080, стр. 106

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушнаренко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кушнаренко Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Кушнаренко Василий

Восприемник
04.10.1919
Петровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

Ковалева Александра Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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