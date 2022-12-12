Черняева (Бартенева) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняева (Бартенева) Клавдия Дмитриевна

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Место рождения

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Черняев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Черняев Николай Александрович

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Черняева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Черняев Николай Александрович

Домшино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняев Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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