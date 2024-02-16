Айыылугей Айлан Анчы-ооловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1984
Отец: Сат Анчы-оол Морисович
Мать: Сат Олча Оолаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.2007
Дочь: Айыылугей Аюша Альбертовна
Отец ребёнка: Айыылугей Альберт Анатольевич
Рождение ребёнка
11.01.2010
Сын: Айыылугей Эртине Альбертович
Отец ребёнка: Айыылугей Альберт Анатольевич
Рождение ребёнка
30.04.2014
Сын: Айыылугей Кудер Альбертович
Отец ребёнка: Айыылугей Альберт Анатольевич
Рождение ребёнка
23.07.2017
Дочь: Айыылугей Алиса Альбертовна
Отец ребёнка: Айыылугей Альберт Анатольевич