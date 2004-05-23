Ишмуратов Гариф Биктимерович
Место рожденияд.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР
Дата рождения29.04.1954
Дата смерти23.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1954
Отец: Ишмуратов Биктимер
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.07.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.05.2004