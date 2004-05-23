Ишмуратов Гариф Биктимерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмуратов Гариф Биктимерович

Место рождения

д.Аллагуват Стерлитамакский район БАССР

Дата рождения

29.04.1954

Дата смерти

23.05.2004

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1954

Отец: Ишмуратов Биктимер

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.07.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.05.2004

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